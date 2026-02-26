samsung galaxy s26 plus dove comprare

il galaxy s26 plus si presenta come una proposta equilibrata tra prestazioni di punta e prezzo competitivo, offrendo innovazioni hardware significative e condizioni favorevoli per il pre-ordine. il lancio ufficiale anticipa disponibilità diffuse a marzo, con incentivi interessanti legati al trade-in. di seguito sono illustrate in modo chiaro le date, le tariffe e le principali caratteristiche TECH del dispositivo. il pre-ordine è stato avviato dal 25 febbraio 2026, permettendo agli acquirenti di assicurarsi condizioni favorevoli fin da subito. la disponibilità ufficiale al dettaglio è prevista per il 11 marzo 2026, con la possibilità di acquistarlo sia online sia presso i punti vendita fisici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Samsung galaxy s26 plus quale colore comprarela tonalità novità della gamma s26 plus si distingue per una profondità scura che combina elementi navy, cobalt e una sfumatura viola.

Samsung Galaxy S26 Plus: The One To Get This Year!

