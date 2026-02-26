Samsung ha presentato la serie Galaxy S26 e, nonostante l’assenza di un omaggio di storage, i principali operatori propongono promozioni interessanti tramite piani rateali, crediti e scambi. questa introduzione sintetizza le offerte pensate per facilitare l’acquisto dei modelli della linea S26 e valorizzare le opzioni di pagamento disponibili. verizon mette in campo opzioni di pagamento in 36 mesi per i dispositivi della gamma Galaxy S26, con tariffe iniziali evidenziate di seguito: la promozione è valida esclusivamente se si opta per una linea Unlimited con impegno di 36 mesi. t-mobile propone offerte particolarmente competitive: nessuna permuta è necessaria per ottenere lo S26 Ultra gratuito se si aggiunge una nuova linea sui piani Go5G Next o Experience Beyond. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy s26 è qui e i tre grandi lo regalano praticamente

