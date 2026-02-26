Samsung aggiunge una nuova modalità foto da 24 mp al galaxy s26 e poi la nasconde

l’analisi della nuova modalità da 24 mp introdotta nella serie galaxy s26 rivela una funzione nascosta ma disponibile che migliora la gestione fotografica senza compromettere le prestazioni. la modalità 24 mp offre un equilibrio tra 12 mp per l’elaborazione rapida e 50 mp per la qualità dei dettagli, grazie a una fusione basata su AI Fusion combinata con l’elaborazione multi-frame. per attivarla è necessario scaricare l’app Camera Assistant. modalità 24 mp sul galaxy s26: caratteristiche principali. funzionamento e principi di base. la modalità 24 mp è pensata per offrire dettagli elevati senza rinunciare alla velocità di scatto. sfrutta la combinazione di 12 mp multi-frame con la fusione AI Fusion, ottenendo immagini dal livello di dettaglio tipico del 50 mp pur mantenendo tempi di elaborazione vicini al 12 mp. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

