Sammaurese due punti in meno | Castelfidardo penultimo

Cambia la classifica nel girone F di D. Ieri mattina è arrivata la notizia della penalizzazione di due punti per la Sammaurese e così il Castelfidardo non chiude più il gruppo. C’è la Sammaurese ora ultima, con tredici punti, penultimo il Castelfidardo a quota quindici. E chissà se altre penalizzazioni arriveranno anche per altre squadre nel girone che riguarda le marchigiane. Il comunicato della società romagnola arriva quasi all’ora di pranzo. "La società Inter SM Sammaurese, nella persona del Vicepresidente Stefano Guerra, esprime profondo rammarico per la decisione assunta in data odierna (ieri, ndr) dal Tribunale Federale Nazionale Figc, a seguito di deferimento della Procura Federale, che ha sanzionato la società con due punti di penalizzazione, l’ammenda di euro 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

