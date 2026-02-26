Samarate, 26 febbraio 2026 – Cinque milioni di euro ti mettono a posto per generazioni e generazioni. Da ieri, mercoledì 25 febbraio, in Lombardia c’è un multimilionario in più. Si tratta del fortunato – e, per il momento, anonimo – giocatore che ieri ha vinto il superpremio alla lotteria istantanea Gratta e Vinci Nuovo 100X, 5 milioni di euro appunto. Al momento è la vincita più alta del mese di febbraio. Il biglietto fortunato, così come riporta Agimeg, agenzia specializzata in tema giochi e concorsi, è stato acquistato alla ricevitoria Jueli 2, in via Verdi, una direttrice in pieno centro. È, questo, il nome che prende a Samarate la strada statale di collegamento fra Gallarate e Lonate Pozzolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Samarate, vincita record al Gratta e Vinci: 5 milioni. Festa alla ricevitoria Juelì 2

Gratta e Vinci, ad Arezzo caccia al vincitore del vitalizio: per il titolare della ricevitoria potrebbe essere un cliente di passaggioNon è stata ancora resa nota l’identità del fortunato giocatore che ad Arezzo ha centrato il primo vitalizio dell’anno con il Gratta e Vinci Turista...

Frosinone e Ripi baciate dalla fortuna: doppia vincita da 50mila euro al Gratta e VinciLa fortuna torna a sorridere alla provincia di Frosinone con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”.