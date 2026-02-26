Salvini si complimenta con Ermal Meta per il suo perfetto italiano | ma il cantante vive in Italia da oltre trent’anni

Durante l’ultima edizione di Sanremo, si è verificato uno scambio tra il cantante Ermal Meta e il vicepremier Matteo Salvini che ha attirato l’attenzione. Salvini ha elogiato il modo in cui Meta parla italiano, nonostante il cantante viva in Italia da più di trent’anni. Questo episodio ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Uno scambio inaspettato ha acceso il dibattito pubblico a Sanremo 2026. Protagonisti: il cantante Ermal Meta e il vicepremier Matteo Salvini. Tutto nasce da una conferenza stampa, una battuta ironica e una risposta politica che, invece di chiudere la questione, ha finito per riaprirla — e in modo piuttosto clamoroso. Ermal Meta, quarantaquattro anni, è nato a Fier, in Albania, ma è cresciuto a Bari, dove si è trasferito con la sua famiglia a soli tredici anni. In Italia ha frequentato le scuole, ha mosso i primi passi nel mondo della musica e ha ottenuto la cittadinanza italiana. Vive nel nostro Paese da oltre trent’anni. Non è, in nessun senso pratico, uno “straniero” appena arrivato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Per il grande Adriano Celentano, dovrebbe vincere Sanremo 2026 "Ermal Meta" #adrianocelentano #ermalmeta #Sanremo2026 #sanremo facebook

SANREMO | Ermal Meta: "Passato da 0 a 3 figlie, da loro è nata la canzone. Giocavo con la piccola e ho visto il video di una bambina palestinese, mi ha scosso" #ANSA x.com