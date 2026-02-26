Salvata dalla truffa | Un grazie alla polizia l’umanità di una divisa Ho percepito lo Stato

Salvata dalla truffa del finto incidente scrive alla questura, al capo della Squadra mobile e al sindaco di Ancona per ringraziare chi ha operato per aiutarla. "Devo confessare che c’ero quasi caduta – scrive nella lettera la donna, 60 anni, di Osimo –. Le richieste di denaro e la situazione confusa per un momento mi hanno disorientata. Poi è scattata l’operazione degli agenti in borghese. Mi hanno colta completamente di sorpresa: mentre loro agivano con decisione e grande professionalità, io sono rimasta immobile, quasi frastornata". Il tentativo di raggirarla è avvenuto lunedì mattina, in via Conca, a Torrette, dove la donna si era fermata con la propria auto perché un giovane di 22 anni, poi arrestato, alla guida di un’Audi, le aveva detto di accostare perché con la sua vettura gli aveva danneggiato un paraurti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Truffa ai danni di un’anziana: arrestata una coppia dalla Polizia di StatoNei giorni scorsi la Questura di Arezzo ha diramato una nota di ricerca relativa a un’autovettura Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano un uomo e...

Loredana Lecciso cade a terra alla stazione di Milano: “Salvata dalla polizia”Un momento di paura alla stazione Centrale di Milano per Loredana Lecciso, che ogg è stata colta da un malore mentre si apprestava a prendere il...

