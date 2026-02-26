Salvano i rinoceronti dal commercio illegale di corni con la radioattività | il metodo creato in Sudafrica è geniale

In Sudafrica, è stato sviluppato un nuovo metodo per proteggere i rinoceronti dal commercio illegale di corni. Utilizzando tecnologie innovative, le autorità cercano di individuare e bloccare le attività di bracconaggio prima che si traducano in danni irreparabili alla fauna. Questa iniziativa mira a rafforzare la tutela di una specie a rischio e a ridurre i crimini contro di essa.

Il Sudafrica, custode della più vasta popolazione di rinoceronti al mondo, ha avviato una strategia tecnologica senza precedenti per contrastare il bracconaggio. Dopo sei anni di studi e sperimentazioni, il progetto denominato Rhisotope è passato alla fase operativa, introducendo un concetto tanto innovativo quanto audace: l'utilizzo di isotopi radioattivi per rendere i corni di questi animali tracciabili e invendibili sul mercato nero. Il metodo, sviluppato dall'Università del Witwatersrand a Johannesburg, consiste nell'inserire piccole quantità di materiale radioattivo non nocivo all'interno del corno del rinoceronte. Questa operazione trasforma l'animale in un "trasmettitore" passivo, rilevabile dai complessi sistemi di sicurezza nucleare già installati in oltre 11.