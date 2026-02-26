Salta la presentazione di Donna si nasce Roccella | È censura

26 feb 2026

La presentazione del libro “Donna si nasce” è stata cancellata all'ultimo momento al Centro di documentazione delle donne di via del Piombo. Roccella ha commentato che si tratta di una forma di censura. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla decisione di annullare l'evento, lasciando spazio a diverse interpretazioni. La notizia ha suscitato reazioni tra chi attendeva l'iniziativa.

Dopo le dichiarazione di una delle autrici, Palazzo d'Accursio precisa: "Il Centro di via del Piombo è autonomo". La ministra parla di "intolleranza e intimidazione" La presentazione del libro “Donna si nasce”, scritto dalle filosofe Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, in programma al Centro di documentazione delle donne di via del Piombo, è stata annullata all'ultimo momento. La decisione di sospendere l'incontro è giunta direttamente dal direttivo del Centro, che ha giustificato la scelta citando forti tensioni interne alla galassia femminista e LGBTQ+ bolognese. Il rinvio sarebbe scaturito da un "clima di non serenità" alimentato da "diverse contestazioni, anche passionali, che abbiamo ricevuto". 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

