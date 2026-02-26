sale lo share ma si conferma la fuga degli spettatori

Nella seconda serata del festival, lo share è leggermente aumentato rispetto all'apertura, raggiungendo il 59,5%. Tuttavia, il numero di spettatori che seguono l’evento si riduce rispetto alle edizioni passate, confermando una tendenza alla diminuzione di pubblico. L’evento si conferma comunque tra i più visti dal 1995, anno del grande debutto condotto da Pippo Baudo.

Sanremo 76 Gli ascolti della seconda serata, Conti e la presenza femminile nel cast, stasera ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Sanremo, ecco gli spettatori della seconda serata: 9 milioni 53mila cresce lo share

A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 telespettatori con il 64,5% di share)

