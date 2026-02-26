Sal da Vinci fa impazzire l’Ariston e la sala stampa | l’applauso infinito lo fa commuovere – Il video

Sal da Vinci ha conquistato il pubblico dell’Ariston con una performance carica di passione, suscitando un applauso lungo e coinvolgente che ha emozionato anche la sala stampa. La sua presenza sul palco e la voce intensa hanno lasciato un’impressione forte su chi ha assistito, creando un momento che resterà nella memoria di molti. La sua esibizione ha dimostrato ancora una volta la capacità di coinvolgere il pubblico con naturalezza.

C’è voluta la travolgente energia del partenopeo Sal da Vinci per far saltare sulla sedia il teatro dell’Ariston. L’artista ha reso la sua esibizione di Per sempre sì in un vero e proprio trionfo di consensi, unendo in un unico applauso scrosciante sia il pubblico in sala che la solitamente severa Sala Stampa. Al termine della performance, travolto dal calore della platea, l’artista non è riuscito a trattenere la commozione. Già simbolo degli innamorati. Ma il terremoto Sal da Vinci era iniziato già nel pomeriggio. L’artista ha celebrato una cerimonia di promessa di matrimonio tra due innamorati proprio davanti alla Concattedrale di San Siro. Un evento che ha paralizzato la piazza, trasformandola in un coro a cielo aperto quando il cantante ha intonato insieme a una folla oceanica le note del suo brano. 🔗 Leggi su Open.online

Le pagelle: Sal Da Vinci, vetusto neomelodico (voto 4); Pausini, in una serata troppo affollata, fa il suo (6,5)E quando pensavamo di esserci liberati dai tormentoni latin ecco un pezzo da trenino alimentato da merengue e reggaeton.

