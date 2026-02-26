Sabatini sicuro | Juve eroica fino alla fine la più bella degli ultimi anni Sono soltanto due gli aspetti negativi della serata

Un dirigente ha commentato l’andamento della partita sottolineando come la squadra abbia mostrato grande determinazione fino all’ultimo istante. Ha elogiato l’impegno dei giocatori, definendo la prestazione come una delle più memorabili degli ultimi tempi. Tuttavia, ha anche menzionato due aspetti che, a suo avviso, non sono stati all’altezza delle aspettative durante la serata.

Sabatini sicuro: «Juve eroica fino alla fine, la più bella degli ultimi anni». Le sue parole dopo l’eliminazione dalla Champions League dei bianconeri. Sandro Sabatini è intervenuto su Calciomercato.com per analizzare l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ANALISI – « Juve eroica fino alla fine. Ma non è bastata una notte storica, che poteva diventare addirittura leggendaria. Cuore, orgoglio, gioco e furore agonistico: Spalletti ha messo tutto in campo. Tutto giusto, meno l’arbitro, che ha condizionato la sfida con l’esagerata espulsione di Kelly. Tutto giusto meno le sostituzioni, perché il contributo di Adzic e Boga è stato letale, quello di Zhegrova fatale a causa dell’incredibile errore che avrebbe lanciato la Juventus sul 4-0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caressa senza dubbi: «Contro il Bologna è stata la miglior Juve degli ultimi due anni». Poi inserisce due bianconeri nella sua Top 11di Redazione JuventusNews24Caressa, giornalista e telecronista di Sky, ha commentato così la vittoria della Juventus contro il Bologna.

Argomenti discussi: Juventus eroica, quasi leggendaria: bella e dannata, ma pur sempre fuori dalla Champions League.

