Nell’orizzonte dei pesi leggeri, una svolta decisiva riscrive i piani di una sfida attesa da tempo. Dopo settimane di discussioni sul peso e sulle condizioni, emerge una proposta concreta che sposta l’asse: scendere al limite pieno di 140 libbre per affrontare il detentore del titolo WBC. L’annuncio è stato diffuso sui social, accompagnato da una dichiarazione esplicita che spezza le discussioni sul catchweight e definisce l’obiettivo senza mezzi termini. Garcia ha reso noto di essere disposto a scendere al limite di 140 libbre per sfidare Shakur Stevenson senza alcuna clausola di reidratazione, respingendo l’idea di un compromesso a 144 libbre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ryan Garcia accetta di sfidare Shakur Stevenson a 140 libbre

Shakur Stevenson detta le condizioni per sfidare Ryan GarciaNel contesto delle riflessioni post-match, si delineano le condizioni che potrebbero definire un possibile confronto tra due sportivi di alto livello.

Ryan Garcia punta a Shakur Stevenson come prossimo sfidantenel rientro sul ring dopo la conquista del titolo wbc dei welter, ryan garcia ha subito spinto l’orizzonte verso una sfida di alto profilo,...

Gli occhi non mentono: dopo tanti problemi personali di vizi e abusi è bellissimo vedere Ryan Garcia e il suo promoter Oscar De La Hoya lucidi e sobri. Ad maiora. - facebook.com facebook

Ryan Garcia ha conquistato il titolo mondiale WBC dei pesi welter, battendo - per decisione unanime - Mario Barrios nella notte a Las Vegas. Per Garcia è il primo titolo mondiale major vinto in carriera. x.com