Rustioni dirige il coro e l’orchestra del Maggio alla Caurum Hall

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Arriva ad Arezzo un evento speciale per la quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina - Sca, organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon, in corso fino a maggio. Stasera alle 20 presso la Caurum Hall Guido d’Arezzo – Auditorium, il direttore d’orchestra Daniele Rustioni, tra i più acclamati e prestigiosi della scena internazionale, nonché direttore ospite principale del Metropolitan Opera di New York, terzo nella storia della prestigiosa istituzione americana, guiderà l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, una delle compagini sinfoniche più prestigiose a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

