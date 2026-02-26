russia multa google per promozione vpn su play store di 298 mila dollari

questo testo sintetizza la recente sanzione imposta dalla corte di mosca a google per la promozione di servizi vpn nel google play store, nel contesto di una stretta normativa sui contenuti che facilitano l’elusione delle restrizioni statali. l’analisi sintetizza i fatti, il quadro giuridico e le implicazioni per le piattaforme digitali e l’accesso al web in russia. google multata in russia per la promozione di vpn sul play store. la corte distrettuale di taganskij, a mosca, ha inflitto a google una multa di 22,8 milioni di rubli (circa 298.000 dollari ) con l’accusa di promozione di servizi vpn tramite lo store di google. la sanzione potrebbe basarsi su una norma introdotta nel marzo 2024 che vieta la diffusione di informazioni su strumenti destinati a aggirare le restrizioni della rete statale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

