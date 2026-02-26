Il governo russo ha diffuso i dati economici che dipingono un quadro positivo, nonostante le pressioni internazionali. Le autorità sostengono che l’economia nazionale si stia rafforzando e che le misure adottate abbiano mitigato gli effetti delle sanzioni. Questa versione ufficiale viene presentata come la prova di una resilienza che permette alla Russia di proseguire con le proprie strategie di sviluppo.

Il resoconto annuale presentato dal primo ministro Mikhail Mishustin alla Duma di Stato tratteggia l'immagine di una Federazione Russa capace di trasformare le sanzioni occidentali in un volano di sviluppo senza precedenti: secondo i dati governativi il PIL sarebbe cresciuto dell'1% nell'ultimo anno consolidando un incremento del 10% nell'ultimo triennio grazie a una spinta industriale che vede la Russia leader nella digitalizzazione dei servizi pubblici e nella produzione di nuovi vettori civili come il Tu-214. La stabilità sociale viene garantita da un tasso di disoccupazione ai minimi storici del 2,2% e da un aumento del salario minimo a 27. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Russia in crisi economica? Il Cremlino presenta «un quadro economico florido»: perché le sanzioni non stanno funzionando

Le sanzioni stanno diventando insostenibili per la Russia di PutinPer anni le sanzioni contro la Russia sono state raccontate come un’arma spuntata: troppo lente, troppo aggirabili, incapaci di fermare la macchina...

Leggi anche: Piazza Risorgimento, "il mercato immobiliare è florido: valori fino a quasi 2.000 euro al metro quadro"

Temi più discussi: Russia, cosa c'è dietro la crisi economica: proteste per i prezzi choc dei cetrioli e bonus ricchissimi ai soldati; Russia, la guerra in Ucraina spinge l’economia nella zona della morte; Crisi Ucraina-Russia: tutto quello che c’è da sapere; Russia-Ucraina, perché gli Usa vogliono un accordo entro l'estate? Il business da 12 mila miliardi con Mosca e l'illusione di Trump.

Russia in crisi economica? Il Cremlino presenta «un quadro economico florido»: perché le sanzioni non stanno funzionandoIl resoconto annuale presentato dal primo ministro Mikhail Mishustin alla Duma di Stato tratteggia l'immagine di una Federazione Russa capace ... msn.com

L'economia russa è davvero in crisi? Deficit record, Pil in crescita e boom delle tasse: cosa dicono gli ultimi datiPrima del 24 febbraio 2022, la Russia si presentava come una delle economie più solide del G20: debito pubblico contenuto, inflazione sotto controllo, surplus di bilancio e ... ilmessaggero.it

Russia, così l’economia è sotto pressione tra spese militari e crisi finanziaria 24plus.ilsole24ore.com/art/russia-cos… x.com

La Notizia 20 febbraio 2026. Caro Di Mizio, Leggo su diversi giornali che la Russia sta affrontando una grave crisi del cetriolo, per un’impennata dei prezzi. Ma è una notizia importante o è la solita frottola per gli allocchi Pino Rovelli via email Gentile lettore, l - facebook.com facebook