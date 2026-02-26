Rubano felpe occhiali magliette e persino una targa in legno | arrestati all' Iper di Grandate
Non solo felpe e t-shirt. Nel carrello della refurtiva c’era anche una targa in legno, oggetto insolito che ha attirato l’attenzione degli investigatori insieme al resto della merce sottratta dagli scaffali del centro commerciale “Iper” di Grandate.Nella mattinata del 25 febbraio i carabinieri. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Terni, rubano quattro paia di occhiali di marca al centro commerciale: arrestatiDue cittadini stranieri sono stati arrestati dagli agenti della polizia di stato.
Rubano una borsa in un locale di piazza Cordusio: arrestatiMilano, 8 gennaio 2026 – I predatori di borse nei negozi sono in attività permanente ed effettiva.