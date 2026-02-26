Rotary contro il pregiudizio successo per l’iniziativa benefica

A Firenze si è tenuta una serata dedicata a una iniziativa benefica promossa da più club Rotary della zona. L’evento si è svolto a Villa Tolomei, con la partecipazione di numerosi membri e sostenitori, che hanno condiviso un momento di impegno e solidarietà. La serata ha visto la consegna di un contributo importante destinato a progetti di utilità sociale, con un’atmosfera di entusiasmo e collaborazione.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Una serata partecipata e densa di significato quella che si è svolta a Villa Tolomei per la consegna del District Grant, promosso dal Rotary Club Firenze Ovest insieme ai Rotary Club Firenze Brunelleschi, Firenze Certosa e ai Rotaract Firenze Ovest e Firenze Brunelleschi. Un momento che ha unito istituzioni rotariane e associazioni del territorio nel segno di un impegno concreto contro il pregiudizio verso la disabilità e la diversità. Destinatari del contributo sono stati il Marciapiede Didattico e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), impegnati quotidianamente in attività di sensibilizzazione e inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rotary contro il pregiudizio, successo per l'iniziativa benefica