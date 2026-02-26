Rosaura alle dieci in scena al teatro Di Iorio di Atessa

Lo spettacolo “Rosaura alle dieci” sarà in scena al teatro Di Iorio di Atessa, dopo aver girato in Argentina e aver debuttato a Napoli e Bari. La produzione porta sul palco una storia appassionante, pronta a coinvolgere il pubblico locale. La rappresentazione si inserisce in un calendario ricco di eventi teatrali, attirando gli appassionati della scena italiana.

Dopo la tournée in Argentina e dopo le date di Napoli e Bari, lo spettacolo “Rosaura alle dieci” arriva al teatro Di Iorio di Atessa. Venerdì 27 febbraio, alle ore 21, appuntamento con l'adattamento italiano del grande classico argentino di Marco Denevi, spettacolo a cura del Teatro del Sangro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Teatro contemporaneo: al Fenaroli di Lanciano va in scena "Rosaura alle dieci"Cinque maschere antropomorfe, burattini, mascheroni e ombre contraddistinguono l’inedita versione teatrale e italiana di “Rosaura alle dieci” di... Chiude dopo oltre 150 anni il forno Di Iorio ad Atessa: il Comune omaggia i titolari Nicolino e MariaLo storico pastificio, fondato nel 1876, era stato rilevato da Nicolino Tinaro nel 1963 da uno zio e poi gestito con la moglie Maria.