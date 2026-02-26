Rondinella-Grassina sfida show Attesa da entrambe le parti Domenica sarà la gara dell’anno

CALCIO ECCELLENZA Ci siamo. Il grande giorno, quello segnato in rosso sul calendario, sta finalmente per arrivare. Domenica, sul sintetico dello stadio " Gino Bozzi ", con la 24ª giornata in programma, il girone B di Eccellenza si appresta a scrivere una pagina di storia destinata a pesare come un macigno sul destino del campionato. Non è una domenica qualunque: è l’ora del verdetto. La capolista Rondinella Marzocco, forte di un primato costruito dopo tante gare, sfida il Grassina del tecnico Marco Cellini, inseguitrice attualmente distante nove lunghezze. Per il blasone biancorosso del presidente Riccardo Cerza questo è il crocevia definitivo, la chance concreta di staccare un biglietto di sola andata per il ritorno della "Rondine" nel campionato di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

