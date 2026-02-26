Roma Veloccia | con Municipio VII collaborazione per centralita’ locale piazza Tribuni

Roma – Il Municipio VII ha annunciato un progetto per rafforzare il ruolo di piazza dei Tribuni nel quartiere. L’assessore all’Urbanistica ha spiegato le linee guida dell’intervento, sottolineando l’importanza di un lavoro condiviso con le istituzioni locali. La collaborazione mira a migliorare gli spazi pubblici e a favorire un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale.

Maurizio Veloccia chiarisce il rapporto con il Municipio VII e l'iniziativa su piazza dei Tribuni. In merito all'iniziativa avviata dal Municipio Roma VII riguardante la centralità locale di piazza dei Tribuni, l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. In una nota, Veloccia afferma: "Nessuno si permetta di mettere in discussione il rapporto tra l'assessorato, il Municipio VII e il suo presidente, con il quale da anni ho una costante collaborazione e un rapporto di stima reciproca." Veloccia prosegue chiarendo che la sua risposta è stata fornita in seguito a un'interrogazione presentata dal consigliere Rocca.