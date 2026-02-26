Fabrizio Santori critica le modifiche alla macrostruttura capitolina dell'amministrazione Gualtieri, evidenziando costi e inefficienze. “Sedici modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e della macrostruttura capitolina sono state attuate dall’insediamento dell’amministrazione Gualtieri in meno di quattro anni. Questo porta a una media di quattro cambiamenti all’anno, un dato che non ha precedenti. A partire dal 2022 fino ad oggi, sono stati assegnati oltre venti incarichi ex art. 90, con compensi che raggiungono anche i 149 mila euro annui. Tuttavia, in diversi casi, gli uffici creati si sovrappongono a funzioni già esistenti nell’amministrazione o nella struttura commissariale del Giubileo, mentre i dipendenti continuano a essere pochi e sottopagati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), troppi cambi e instabilita’ negli uffici capitolini, priorita’ trascurate

Roma: De Santis-De Gregorio (Azione), edicole in crisi e trascurate, rilanciarle sia priorita’Questa mattina, si legge di un nuovo “piano” messo in campo dall’Amministrazione per cercare di salvaguardare le edicole di Roma.

Maltempo: Santori (Lega), a Roma emergenza e’ incapacita’ amministrativaRoma continua a trovarsi in difficoltà ogni volta che si verificano piogge intense, e gli eventi che stanno accadendo in queste ore dimostrano,...

Scuola: Santori (Lega), bene 30 milioni da Valditara per bene comune, Gualtieri prenda esempioFabrizio Santori esprime preoccupazione per il degrado dei parchi di Roma e chiede un intervento straordinario. romadailynews.it

Roma: Santori (Lega), bando per locazione ex Hotel Richmond arriva dopo decennio di abbandonoFabrizio Santori commenta l'approvazione del bando per l'ex Hotel Richmond, sottolineando l'importanza della valorizzazione di Roma. romadailynews.it