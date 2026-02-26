Questa mattina, la polizia di Stato ha effettuato una serie di perquisizioni in zona Corviale, a Roma, confermando così gli elementi raccolti durante le indagini preliminari. I box che sono stati oggetto di perquisizione, delegata dall’autorità giudiziaria, hanno rivelato la presenza di siti di stoccaggio di veicoli rubati. Questi luoghi erano stati predisposti dagli indagati a seguito di un processo di decentramento, messo in atto per eludere l’attenzione delle Forze di polizia. Rinvenimenti nei box di Corviale. All’interno dei box, che erano stati trasformati in vere e proprie centrali del riciclaggio nella zona del “Serpentone”, gli agenti del distretto San Paolo e della Squadra mobile hanno trovato, già noti agli inquirenti, due ciclomotori e una moto con il telaio abraso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: operazione al Corviale, sequestrati scooter e materiale per riciclaggio

Roma: smantellata banda di furti e riciclaggio scooter al Corviale, 4 misure cautelariQuattro misure cautelari eseguite dalla polizia di Stato per un'organizzazione criminale attiva nel furto e riciclaggio di motoveicoli a Roma.

Roma, blitz al serpentone di Corviale: scoperti box con scooter rubati e materiale da scassoRoma, 25 febbraio 2026 – È la conferma di quanto emerso durante le indagini l’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a Corviale.

Temi più discussi: Scooter, moto d'acqua e quad rubati: il maxi deposito della banda del Serpentone; Corviale, smontavano moto rubate per il mercato nero: 4 misure cautelari; Operazione della polizia in zona Corviale a Roma. Individuati depositi di moto rubate; Operazione della Polizia di Stato a Corviale. All’esito delle perquisizioni, scooter, moto con telaio abraso, kit e locali sotto sequestro - Questura di Roma | Polizia di Stato.

Operazione della polizia in zona Corviale a Roma. Individuati depositi di moto rubateOperazione di polizia in zona Corviale a Roma. Nei box allestiti come nuove centrali del riciclaggio nella zona del c.d. Serpentone, gli agenti del XI Distretto San Paolo e della Squadra Mobile hann ... rainews.it

QUESTURA DI ROMA * : «LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA MEZZI E KIT A CORVIALE, SCOOTER E MOTO CON TELAIO ABRASO SOTTOPOSTI A CONFISCA»ROMA. OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO A CORVIALE. ALL'ESITO DELLE PERQUISIZIONI, SCOOTER, MOTO CON TELAIO ABRASO, KIT E LOCALI SOTTO SEQUESTRO. agenziagiornalisticaopinione.it

Roma, Corviale: nel "Serpentone" non solo droga, ma un hub internazionale del riciclaggio Il Corviale, il palazzo più lungo d’Europa, torna tristemente al centro della cronaca. Non bastavano il mercato degli stupefacenti o i regolamenti di conti: un recente blitz - facebook.com facebook

Roma, blitz al serpentone di Corviale: scoperti box con scooter rubati e materiale da scasso ilfaroonline.it/2026/02/25/rom… #news #notizie #cronaca x.com