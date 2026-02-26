Roma | malore su banchina Metro B a Termini soccorsa una donna

Una donna ha avuto un malore mentre si trovava sulla banchina della stazione Termini, lungo la linea B della metropolitana di Roma. Immediatamente soccorsa, è stata assistita dai sanitari presenti sul posto. L’intervento ha permesso di fornire le prime cure prima di eventuali ulteriori accertamenti. La situazione ha causato temporaneamente un rallentamento del servizio nella zona.

Soccorsa una donna colta da un malore mentre si trovava sulla banchina della stazione Termini, lungo la linea B della metropolitana di Roma. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando due agenti della polizia di Stato hanno notato un assembramento di persone attorno alla donna, che si trovava riversa a terra e in stato di incoscienza. In quel momento di massima affluenza, gli agenti hanno prontamente delimitato l'area, creando lo spazio necessario per prestare i primi soccorsi senza interrompere la regolare circolazione dei passeggeri.