Roma il Venerabile Collegio Inglese apre al pubblico la cripta e la strada romana sotterranea

A Roma, il Venerabile Collegio Inglese apre le sue porte al pubblico, consentendo di visitare la cripta e la strada romana sotterranea. Questa iniziativa permette di scoprire angoli poco conosciuti della città e di avvicinarsi alla sua storia più antica. La visita offre l’opportunità di esplorare spazi storici che solitamente rimangono nascosti alla vista dei passanti.

Roma svela nuovi tesori: il Venerabile Collegio Inglese apre la cripta e gli ambienti sotterranei finora inaccessibili al pubblico. Roma, giorno dopo giorno, riesce a svelarci dei luoghi nascosti che ci raccontano secoli di storia stratificata. Tra le novità culturali più attese di questo 2026, c’è il Venerabile Collegio Inglese, che apre eccezionalmente al pubblico alcuni ambienti finora non visitabili, permettendo di scendere sotto il livello della città contemporanea, fin dentro la sua meravigliosa cripta. Le nuove visite guidate offriranno infatti l’occasione di esplorare spazi sotterranei legati al passato religioso e archeologico della Capitale. 🔗 Leggi su Funweek.it

Camion dei rifiuti esce di strada e si ribalta lungo la strada Romana NordUn altro incidente si è verificato si è consumato prima dell'alba di oggi, intorno alle 5:45, lungo il tracciato della Strada Statale Romana Nord...

Visita archeologica sotterranea alla scoperta di Padova romana e del Ponte San LorenzoSabato 13 dicembre alle ore 16, visita archeologica alla scoperta del mito di Antenore e del ponte romano San Lorenzo, sotto piazza Antenore, per...

Argomenti discussi: I segreti della cattedra di San Pietro; Il Venerabile Collegio Inglese apre al pubblico la cripta e la strada romana.