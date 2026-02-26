A Roma, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel quartiere Esquilino, dove sono stati sequestrati migliaia di capi di abbigliamento e oltre 50 chili di alimenti, segno di un’azione mirata a garantire maggior sicurezza e rispetto delle normative. Le operazioni proseguono per verificare la regolarità delle attività commerciali e tutelare i consumatori.

Controlli intensificati nel rione Esquilino: sanzioni e sequestri per contrastare illegalità e degrado. Rafforzata l’attività di vigilanza della polizia locale di Roma nelle strade del rione Esquilino. Una task force del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) e del gruppo Centro Storico ha effettuato ieri un ampio piano di controlli mirati, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale, il degrado e altre forme di illegalità. Durante le ispezioni nei diversi esercizi commerciali della zona, sono state elevate sanzioni per oltre 10 mila euro. Inoltre, sono stati sequestrati migliaia di capi di abbigliamento e prodotti alimentari risultati privi di tracciabilità o conservati in condizioni igieniche non conformi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli all’Esquilino, sequestrati migliaia di vestiti e 50 chili di alimenti

Controlli a tappeto all’Esquilino: sequestrati 50 chili di cibo e migliaia di capi contraffattiControlli della polizia locale tra negozi e minimarket del rione Esquilino a Roma: oltre 10mila euro di multe, alimenti distrutti e un 38enne...

Roma: blitz al mercato Esquilino, sequestrati 280 chili di alimenti, 25 mila euro di sanzioniIeri mattina si è svolto un nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino, situato nel cuore di Roma, che ha portato a risultati significativi,...

Temi più discussi: Bar come discoteche, spettacoli abusivi in un'associazioni culturale. Gli effetti dei controlli post Crans-Montana sui locali di Roma; Roma, posti di blocco e controlli nel quadrante: Termini-Esquilino-San Lorenzo, mille persone identificate, 10 in manette; Mercato Esquilino, la foto shock dei residenti: I piccioni mangiano dentro il furgone della carne; Carnevale sotto controllo: a Pomezia e a Roma blitz della Guardia di Finanza.

Controlli a tappeto all’Esquilino: sequestrati 50 chili di cibo e migliaia di capi contraffattiControlli della polizia locale tra negozi e minimarket del rione Esquilino a Roma: oltre 10mila euro di multe, alimenti distrutti e un 38enne denunciato ... fanpage.it

Ispezioni a tappeto di Roma Capitale negli esercizi dell’Esquilino: sequestrati articoli di abbigliamento, alimenti, diffide per due esercenti e sanzioni per oltre 10mila euroRafforzata l’attività di vigilanza nelle aree del Rione Esquilino da parte della Polizia Locale di Roma Capitale: ha preso avvio un piano di controlli mirati predisposto dal Comando Generale e finaliz ... terzobinario.it

Controlli della polizia locale tra negozi e minimarket del rione Esquilino a Roma: oltre 10mila euro di multe, alimenti distrutti e un 38enne denunciato. facebook

Non si fermano i controlli dei Carabinieri a Roma nel centro storico e nei pressi delle principali stazioni della metropolitana, a tutela di cittadini e turisti. Nel corso dell’ultima operazione sono stati arrestati 7 cittadini stranieri per furti e rapine. Due dei fermati, do x.com