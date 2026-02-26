Roma col rientro di Koné il centrocampo è un cantiere aperto

La Roma si prepara alla sfida contro la Juventus dopo aver superato la Cremonese con un netto 3-0. Con il ritorno di Koné, il centrocampo si presenta ancora in fase di definizione, ma la squadra sembra aver trovato fiducia nelle ultime partite. La situazione in classifica tiene viva la corsa alla zona europea, rendendo il prossimo match particolarmente importante per i giallorossi.

Impostazione a due o a tre, regista basso o mediano di rottura: tutti i "dolci dubbi" di Gasp per disegnare il centrocampo giallorosso in vista dell'allungo finale Buon momento per la Roma di Gasperini che ha steso la Cremonese per 3-0 e ora si avvicina allo scontro Champions contro la Juventus forte di 4 misure di distanza. Alla fine ormai di un febbraio shock sul versante infortuni, la rosa torna pian piano a rimpolparsi di tutti i suoi protagonisti: Soulé, Dybala tra poco, e soprattutto Manuel Koné. Il reintegro lampo del francese, peraltro, apre a molteplici possibilità per disegnare il centrocampo, che resti a due come da abitudine o che Gasp decida di compiere il passo definitivo verso un'impostazione a tre interpreti.

Roma, Koné costretto agli straordinari a centrocampoLa Roma si regala una dolce Epifania ed espugna il Via del Mare con una vittoria per 2-0 contro il Lecce e una prestazione convincente.

