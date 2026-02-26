Roma allarme attacco | Ferguson vola a Brighton Dybala in dubbio

Nelle ultime ore si sono registrati importanti movimenti nel calcio italiano. Ferguson si è trasferito a Brighton, mentre Dybala sta affrontando qualche problema di salute. La Roma si prepara incerte per la partita contro la Juventus, con il reparto offensivo che presenta alcune difficoltà. La situazione potrebbe influenzare le scelte del tecnico prima del calcio d’inizio.

Emergenza totale per Gasperini contro la Juventus: l'irlandese ancora in stampelle, si attende il responso per la "Joya". L'attacco della Roma resta un rebus clinico a poche ore dal big match contro la Juventus: Gian Piero Gasperini si trova a gestire una crisi di reparto senza precedenti, aggravata dal prolungato forfait di Evan Ferguson. Il centravanti irlandese, elemento cardine per le rotazioni offensive giallorosse, è ufficialmente fuori dai giochi per la sfida di domenica all'Olimpico. Le condizioni della caviglia del classe...