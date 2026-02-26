Roma | 100 piazze unite contro il Ddl Bongiorno la battaglia per

A Roma una grande mobilitazione si svolge per opporsi al Ddl Bongiorno, concentrandosi sui temi del consenso e dell’autodeterminazione. Il 28 febbraio numerosi cittadini si raduneranno in piazza per esprimere il proprio dissenso e chiedere modifiche alla proposta di legge. La manifestazione coinvolge diverse piazze della città, tutte unite nella stessa protesta.

Manifestazione a Roma contro il Ddl Bongiorno: la battaglia per il consenso e l’autodeterminazione. Il 28 febbraio Roma sarà teatro di una manifestazione nazionale contro il Ddl Bongiorno sugli stupri. Promossa dai centri antiviolenza e dalle realtà femministe, la protesta partirà alle 14:00 da Piazza della e rappresenta un momento cruciale nella lotta per la piena autodeterminazione dei corpi e contro la violenza di genere. L’evento segue le oltre 100 piazze italiane coinvolte nella protesta del 15 febbraio scorso e vede l’arrivo di pullman da tutta Italia, dimostrando una mobilitazione diffusa e trasversale. La manifestazione non è solo un atto di protesta contro un disegno di legge, ma un segnale di una frattura profonda nella società italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma, corteo “Non una di meno” contro Ddl Bongiorno passa vicino a Palazzo Chigi‘Non una di meno‘ in corteo a Roma per protestare contro il Disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale e in particolare sulla scelta, che la...

"Senza consenso è stupro", a Bari la manifestazione contro il Ddl BongiornoQuesta mattina, nel centro cittadino, si è svolto un sit-in di protesta contro la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale che si...

Durante la seduta della Commissione Affari Costituzionali sul ddl Bongiorno la discussione ha assunto toni inaccettabili, dove la Senatrice Valente ha attacco personalmente la Senatrice Bongiorno dicendo che sarebbe “sottomessa al segretario maschio” è u - facebook.com facebook

Roma, manifestazione contro il ddl Bongiorno sul 609 bis. Boldrini: "La destra ha tradito le donne" - la Repubblica x.com