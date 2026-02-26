rogoredo trasferiti i quattro colleghi di cinturrino indagati

A Rogoredo, quattro agenti coinvolti in un’indagine sono stati spostati in altre sedi di servizio. L’operazione segue le indagini relative a un caso specifico, senza che siano ancora state emesse decisioni definitive. Questi trasferimenti riguardano il personale coinvolto, che ora svolge le proprie funzioni in istituzioni diverse. La situazione si inserisce in un contesto di verifiche interne in corso.

Ai quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso sono stati affidati incarichi non operativi. Il punto sulle indagini I quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Carmelo Cinturrino sono stati trasferiti in sedi diverse da quelle in cui prestavano servizio. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti investigative, agli agenti sono stati affidati incarichi non operativi. Intanto l’assistente capo del Commissariato di Mecenate, accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio scorso nel bosco della droga di Rogoredo, resta in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Discussioni sull' argomento I colleghi di Cinturrino indagati sono stati trasferiti

