Rogoredo Sinistra Italiana | Riaperta la ferita della caserma Levante

«Il recente e tragico episodio del boschetto di Rogoredo si può mettere in prospettiva con il caso della caserma Levante di Piacenza per analizzare quel sottile, e talvolta spezzato, confine tra l'esercizio della forza e la deriva dell'illegalità istituzionale. Da Piacenza a Rogoredo, quando lo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Filippo Ferri nuovo questore di Como, Sinistra Italiana prende posizione: “Una ferita aperta per la città”Sinistra Italiana di Como esprime forte preoccupazione per la nomina di Filippo Ferri a questore di Como, operativa a partire dal 12 gennaio 2026.

Il referendum scuote la sinistra: Nencini sfida Schlein e smaschera il doppio standard della sinistra italianaC’è un tono secco, quasi glaciale, nelle parole con cui Riccardo Nencini rompe il silenzio e registra un corto circuito politico che va ben oltre il...

La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di RogoredoDiffidare di chi usa la cronaca per fare leggi o per vincere le elezioni (a destra e a sinistra). Imparare a mettere in campo il proprio garantismo e considerare innocenti fino a prova contraria non ... ilfoglio.it

Dopo la sparatoria di Rogoredo, c'è una sinistra che ora dà la sveglia sulla sicurezzaLa vicenda del giovane spacciatore ucciso da un agente a Rogoredo interroga due volte il Pd milanese che da 16 anni, in quanto perno del centrosinistra, guida la città. Porre fine al cosiddetto ... ilfoglio.it