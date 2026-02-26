Rogoredo Sala attacca Omertà tra gli agenti

«La giustizia farà il suo corso» ed «è una cosa molto grave, ma non faccio di tutte le erbe un fascio» ha puntualizzato ieri il sindaco sul caso dell'agente Carmelo Cinturrino, arrestato dopo l'uccisione del pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Ma sottolinea che in questa storia «c'è stata molta omertà tra i suoi colleghi». Ora dagli interrogatori sta emergendo un quadro inquietante, alcuni colleghi hanno svelato minacce e aggressioni da parte del poliziotto a pusher e tossici, anche con un martello, finalizzate alla consegna di droga e pizzo. «Capisco che è difficile - premette Beppe Sala - ma quando si vedono comportamenti impropri a tutti i livelli bisogna avere il coraggio di denunciare, questo vale sempre, ho detto le stesse cose in casi di femminicidio». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

