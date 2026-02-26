Rogoredo niente sconti da Piantedosi | gli agenti che erano con Cinturrino assegnati ad altri incarichi

A Rogoredo, il questore di Milano ha deciso di spostare quattro agenti coinvolti in un procedimento legato a fatti recenti, assegnandoli a ruoli non operativi presso altri uffici. La misura è stata adottata per motivi di carattere amministrativo, lasciando invariata la presenza delle forze dell'ordine nella zona. La decisione fa seguito a un procedimento in corso senza che siano state emesse sentenze definitive.

I quattro poliziotti indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento in relazione ai fatti di Rogoredo sono stati assegnati ad altri incarichi non operativi al di fuori del commissariato di Mecenate dove prestavano servizio, su disposizione del questore di Milano, Bruno Megale. La decisione del Questore. I quattro agenti trasferiti dal commissariato Mecenate sono quelli che il pomeriggio del 26 gennaio erano impegnati in un controllo anti-droga nel boschetto di Rogoredo, insieme all’assistente capo Carmelo Cinturrino, da lunedì in carcere accusato dell’omicidio volontario di Abdherraim Mansouri. I quattro, indagati dal pm Giovanni Tarzia per favoreggiamento e omissione di soccorso, sono stati assegnati in uffici non operativi della Questura di Milano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La polizia non c’entra niente con la politica. La polizia fa rispettare la legge e deve rispettare le persone, anche quando ha a che fare con un criminale. #Rogoredo x.com