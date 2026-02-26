Il nuovo RUGGED CASE di ROKFORM per Galaxy S26 si distingue per i magneti sei volte più potenti rispetto a MagSafe. Questo accessorio offre una protezione robusta e un sistema di fissaggio integrato, ideale per chi utilizza lo smartphone durante le attività quotidiane o sportive. La struttura è studiata per garantire una tenuta sicura e affidabile anche in condizioni di movimento intenso.

Questo articolo esamina il nuovo RUGGED CASE di ROKFORM dedicato alla serie Galaxy S26, una soluzione che combina una protezione avanzata con un sistema di fissaggio integrato pensato per l’uso in movimento. La proposta risponde alle esigenze di chi usa lo smartphone in strada, offrendo protezione per i modelli Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra insieme a capacità di montaggio versatile. Il case propone una protezione MIL-STD-810G-516.6 trasferita in una forma essenziale, con angoli rinforzati e una costruzione resistente agli urti. È progettato per garantire una presa stabile grazie a una superficie tattile antiscivolo e a una gestione ergonomica di pulsanti e aperture. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Rofform galaxy s26 case magneti 6x più forti di magsafe

Galaxy s26 ricarica cablata e wireless più veloci ma dovrai procurarti magneti qi2la gamma samsung galaxy s26 introduce significativi aggiornamenti nelle capacità di ricarica, con miglioramenti evidenti sia nella ricarica cablata...

Galaxy s26 senza magneti qi2: cosa significa per teNel panorama tecnologico recente, le tecnologie di ricarica wireless hanno assunto un ruolo centrale, con qi2 e MagSafe al centro delle strategie di...

Galaxy S26 Ultra: prime immagini dai case rivelano novità nel design e ricarica magnetica Qi2Manca ancora qualche mese al debutto ufficiale, ma il Samsung Galaxy S26 Ultra comincia già a svelarsi grazie a una nuova inserzione del produttore di cover Thinborne, che anticipa diversi dettagli ... cellulare-magazine.it

Samsung Galaxy S26Dopo l'uscita dei nuovi iPhone e dei nuovi Pixel, è giunto il momento di iniziare a domandarsi quale sarà la proposta per il 2026 in casa Samsung. L'attenzione è rivolta, in larga parte, verso il top ... tech.everyeye.it