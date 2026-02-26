Roca Team sfida il Maccabi | la rinascita in Eurolega

Il Roca Team torna a Monaco e in Eurolega: la sfida contro il Maccabi e la rinascita di una squadra Il Roca Team è pronto a tornare in campo a Monaco per affrontare una nuova sfida in Eurolega. Dopo una stagione difficile, la squadra ha ritrovato unità e determinazione, pronta a combattere sia in campionato che nella competizione europea. La sfida più immediata è contro il Maccabi, una delle nobili del basket europeo, in programma per giovedì sera alla Salle Gaston-Bérger. La squadra, guidata dall'allenatore Spanoulis, ha mostrato una grande coesione e una rinnovata fiducia dopo le ultime settimane complicate. Juhann Begarin, una delle... 🔗 Leggi su Ameve.eu

