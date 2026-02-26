Roba eclatante Garlasco annuncio di De Rensis | tutti i suoi dubbi

Si torna a parlare del caso di Garlasco dopo le dichiarazioni di un esperto, che ha espresso alcuni dubbi sul procedimento. Le parole pronunciate hanno attirato l’attenzione e riacceso il dibattito pubblico, rivelando punti di vista diversi sulla vicenda. La discussione si concentra ora su aspetti che fino a poco tempo fa erano considerati assodati.

È tornata ad accendersi la luce sul delitto di Garlasco e, ancora una volta, a far discutere è stato lo studio di "Ore 14". La trasmissione condotta da Milo Infante ha riaperto il fascicolo mediatico su uno dei casi più controversi della cronaca italiana, a pochi giorni dal deposito della consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo, un documento attesissimo che potrebbe rimettere in discussione dinamica e responsabilità dell'omicidio di Chiara Poggi. Il contenuto resta per ora blindato, ma il clima che si respira è quello delle grandi occasioni. >> Tragedia in montagna, addio alla campionessa azzurra: dolore immenso Infante, insieme alla redazione, ha scelto di presentare lo speciale con un titolo che è già una dichiarazione d'intenti, "la Svolta".