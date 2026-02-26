Rivoluzione via Allegri | nasce la SpA degli Arbitri il piano Gravina per il 2026

Oggi si è svolto un incontro tra figure chiave del calcio italiano. Durante la riunione, è stato presentato un progetto che mira a cambiare il ruolo degli arbitri nel sistema sportivo. La proposta prevede un passaggio importante verso il professionismo completo degli arbitri italiani. La discussione ha portato alla definizione di nuovi obiettivi per il futuro del settore.

Nasce la società della FIGC per gestire la Serie A: contratti fissi, TFR e designatore indipendente sul modello inglese. Nella mattinata di oggi, il vertice tenutosi in via Allegri tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il designatore Gianluca Rocchi e il vicepresidente dell’AIA Francesco Massini ha tracciato il solco di una trasformazione epocale: il passaggio degli arbitri italiani al professionismo totale. Il progetto, che mira a rendere operativa la nuova struttura già per la stagione 2026-27, si ispira dichiaratamente al modello britannico della PGMOL, prevedendo l’istituzione di una società di diritto privato partecipata al 100% dalla Federazione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

La FIGC dà il via alla rivoluzione arbitri in Italia: in che cosa consiste il piano di GravinaLa riforma del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per dare il via alla rivoluzione arbitri: professionismo per i direttori di gara di A e B,...

Il piano segreto per gli arbitri: la risposta alle mire di Gravina è la rivoluzione con una Federazione unica e autonomaL’inchiesta della procura federale sul presidente Antonio Zappi sta per decapitare l’Aia, così da eliminare anche l’ultimo ostacolo alla riforma con...

