ritrovato il 15enne scappato da casa

Il 15enne carpigiano, Samuele La Cava, scomparso da casa domenica sera, è stato ritrovato. Il minorenne, ieri pomeriggio, stava viaggiando sul treno regionale, sulla linea ferroviaria da Bologna a Modena, quando è stato riconosciuto da un cittadino che lo ha segnalato immediatamente al capotreno. Questi ha convinto il giovane e lo ha preso in ‘custodia’, per poi affidarlo ai Carabinieri all’arrivo alla stazione di Modena. Dopo aver accertato le sue buone condizioni, il minorenne è stato affidato ai genitori. Il ragazzo si era allontanavo volontariamente dall’abitazione familiare di Carpi, gettando nello sconforto i genitori, che lunedì hanno presentato denuncia alla locale Stazione Carabinieri e pubblicato un appello sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

