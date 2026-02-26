Ritrovata una bomba in un terreno | attivate le procedure di sicurezza

Una bomba è stata trovata in un terreno a Villa di Briano, causando l'intervento dei carabinieri. La scoperta è avvenuta questa mattina intorno alle 11:00 in via Kruscev, quando le forze dell'ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di gestione della situazione sono state immediatamente avviate per garantire la sicurezza pubblica.

Una bomba rinvenuta in un terreno. Momenti di apprensione nella tarda mattinata odierna (26 febbraio) a Villa di Briano dove intorno alle ore 11:00 i carabinieri della Stazione di Frignano sono intervenuti in via Kruscev su richiesta della Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Aversa.