David F. Sandberg torna ufficialmente alle sue radici: il genere horror! Dopo la parentesi nel mondo dei cinecomic con la saga di Shazam!, il regista svedese ha firmato con Paramount Pictures per dirigere A Little Slice of Hell, un nuovo horror basato sull’omonimo racconto di John Goodrich. Secondo quanto riportato da Deadline, la trama (ancora parzialmente sotto chiave) seguirà le disavventure di due dipendenti di un supermercato sottopagati che scoprono, a proprie spese, l’importanza di leggere il manuale del personale dopo essersi imbattuti in un cliente proveniente direttamente dall’inferno. La sceneggiatura è stata affidata al duo Greg Weidman e Geoff Tock ( Limitless ), che lavoreranno su una precedente bozza firmata da Emily V. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ritorno all’horror: David F. Sandberg dirigerà “A Little Slice of Hell” per Paramount

Paranormal Activity | Ian Tuason dirigerà il nuovo film della saga horrorIl regista canadese Ian Tuason, reduce dal successo di Undertone con A24, dirigerà il nuovo film della saga Paranormal Activity.

Hell's Paradise 2, recensione primo episodio: un ritorno pacato all'Isola del Paradiso infernaleNel primo episodio della seconda stagione di Hell's Paradise, l'anime di MAPPA torna a esplorare come si forgiano morte e speranza, ridefinendo il...

Argomenti discussi: Juventus-Galatasaray 3-2 dts, le pagelle: McKennie spaziale, Zhegrova horror; David F. Sandberg dirigerà il nuovo film horror A Little Slice of Hell.

Send Help: per il ritorno di Sam Raimi all'horror in trattative Rachel McAdamsDopo essere apparsa in Doctor Strange nel multiverso della follia, Rachel McAdams tornerà a lavorare con Sam Raimi per un horror, intitolato Send Help. Cosa si sa del progetto. Anche se si parla di ... comingsoon.it