Ritiro Brignone | allarme dopo Soldeu cosa filtra per il futuro

Una notizia improvvisa scuote il mondo dello sci italiano: Federica Brignone non prenderà parte alla gara di Soldeu. La decisione ha suscitato numerose domande sul suo percorso futuro e sulle motivazioni alla base di questa scelta. La notizia circola rapidamente tra appassionati e addetti ai lavori, lasciando spazio a molte ipotesi sul suo percorso atletico.

La notizia di oggi sconvolge il mondo dello sci italiano: Federica Brignone non parteciperà alla discesa di Soldeu. Cosa filtra sull'ipotesi Dopo le Olimpiadi invernali si riparte da Soldeu, in Andorra, per un'altra tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. E, oltre che per Sofia Goggia, tutte le attese erano per Federica Brignone, una delle grandi protagoniste delle Olimpiadi invernali, dove è riuscita a portare a casa ben due ori, per certi versi totalmente inaspettati, sicuramente storici. E invece, la tigre italiana non ci sarà. Infatti, come vi abbiamo già riportato nella giornata di oggi, non potrà esserci a causa del dolore alla gamba sinistra che è ancora troppo forte.

Brignone lancia l'allarme: Difficile vedermi il prossimo anno. Perché l'ipotesi ritiro prende quota dopo Milano CortinaL'allarme di Brignone: Difficile vedermi il prossimo anno. L'ipotesi ritiro prende quota dopo Milano Cortina, cosa è successo dopo le Olimpiadi

Brignone: Ho delle fitte allucinanti. Se non migliorerò, difficilmente mi vedrete l'anno prossimo. L'ipotesi ritiroLa campionessa olimpica parla dei problemi al ginocchio: Ho una lesione permanente, non voglio che sciare diventi una tortura