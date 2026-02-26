Ritardo in servizio comunicato via WhatsApp alla vicaria | per il Giudice l’avviso informale non ha valore e la sanzione per la docente resta valida

Un episodio recente coinvolge una docente che ha comunicato il ritardo in servizio tramite WhatsApp alla vicaria. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Modena, l’avviso informale inviato tramite messaggio non ha valore legale e la sanzione applicata alla docente rimane valida. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di norme e procedure relative alla comunicazione degli assenti.

La sentenza n. 2242026 del Tribunale di Modena, pubblicata il 24 febbraio, riguarda una situazione concreta che può capitare a molti insegnanti: una docente di ruolo arriva in scuola in ritardo perché una visita medica di un familiare si è prolungata oltre il previsto.