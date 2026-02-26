Nella serata di ieri, la AEW ha trasmesso un nuovo episodio di Dynamite al Mission Ballroom di Denver. L’evento ha visto la partecipazione di molti lottatori e ha portato diverse sfide sul ring. La serata ha attirato un pubblico numeroso e interessato agli incontri in programma. I fan hanno assistito a momenti di alta tensione e spettacolo durante tutta la trasmissione.

Nella notte scorsa, la AEW ha presentato un nuovo episodio di Dynamite al Mission Ballroom di Denver, davanti a una platea di circa 2.500 spettatori completamente esaurita. La serata ha messo in luce combattimenti decisivi e intrecci che definiscono il percorso verso i prossimi appuntamenti più rilevanti della stagione. Il prossimo grande evento della AEW è Revolution, previsto la notte di domenica 15 e lunedì 16 marzo presso la Crypto.com Arena di Los Angeles.

© Mondosport24.com - Risultati e highlights di AEW Dynamite del 25 febbraio 2026

