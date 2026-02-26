Riposto via alle misure disostegno per le abitazioni private danneggiate dal ciclone Harry
Dopo i danni relativi al passaggio del ciclone Harry, la presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato un'ordinanza relativa ai primi interventi urgenti di Protezione Civile, che saranno effettuati anche a Riposto. Il dirigente generale del dipartimento regionale t dell’Assessorato delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Ciclone Harry, via ai contributi per le imprese siciliane danneggiate dal maltempo Pubblicato l'avviso regionale per i ristori: domande al via dal 17 febbraio Le imprese balneari e le attività economiche e...
