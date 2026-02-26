Sommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.» Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e. spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui social Bazzani spiega: «Champions? L’Inter ha ancora chance, ma è più complicato senza Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Chivu, l’Inter è pronta a blindare il suo tecnico: fiducia totale nonostante l’eliminazione dalla Champions League

