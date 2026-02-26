Rifiuti accumulati lungo la bretella tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro hanno portato alla convocazione di un tavolo tra i sindaci e le province coinvolte, per affrontare il problema. L’obiettivo è coordinare interventi efficaci e prevenire ulteriori abbandoni, coinvolgendo le autorità locali e le forze dell’ordine. La situazione richiede una risposta immediata per ripristinare la pulizia dell’area e garantire la sicurezza.

La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario è in programma tra venerdì 27 e sabato 28. Tre ospedali milanesi nella top 100 mondiale, cinque ospedali lombardi tra i primi otto in. Traffico in tilt all’alba lungo l’A8 Milano-Varese per un incidente stradale avvenuto nel tratto tra. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Rifiuti lungo la bretella tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, alleanza tra comuni e province contro gli incivili

Polizia e Guardia di Finanza tra Ceriano Laghetto e Cesano Maderno, maxi operazioneLe pattuglie hanno controllato zone ferroviarie, boschi e accessi al parco, identificando numerosi soggetti.

Temi più discussi: Rifiuti lungo la bretella tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, alleanza tra comuni e province contro gli incivili; Maddaloni, bretella invasa dai rifiuti: Ora il tavolo, sos a Vadalà; Maddaloni, bretella invasa dai rifiuti: 'Ora il tavolo', sos a Vadalà; Rifiuti lungo la bretella tra Saronno Ceriano Laghetto e Rovello Porro alleanza tra comuni e province contro gli incivili.

Rifiuti lungo la bretella tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, alleanza tra comuni e province contro gli inciviliRifiuti abbandonati lungo la bretellina, scatta il tavolo intercomunale. Su iniziativa del Comune di Ceriano Laghetto si è svolto un incontro operativo ... ilnotiziario.net

Maddaloni, bretella invasa dai rifiuti: «Ora il tavolo», sos a VadalàUna vera aggressione ambientale. Comune in ginocchio: «Non si riesce ad arginare lo scarico massivo di rifiuti lungo la strada fantasma». Tanto che le bonifiche non ... ilmattino.it

Ceriano Laghetto, divertimento, maschere e magia scientifica: le foto del Carnevale https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2611.png - facebook.com facebook

Prosegue senza intoppi la marcia della nostra Terza Divisione: “vittima” di turno il Ceriano Laghetto battuto per 3 a 0. #propatria #volley #milano x.com