Rifiuti a Foggia avviati i lavori per la realizzazione di due nuovi centri comunali di raccolta

A Foggia sono iniziati i lavori per la costruzione di due nuovi centri comunali di raccolta rifiuti. Le operazioni sono partite giovedì 19 febbraio, con i lavori che prevedono l’impiego di fondi provenienti dal Pnrr. L’obiettivo è ampliare le strutture dedicate alla gestione dei rifiuti, migliorando l’efficienza del servizio e la sostenibilità ambientale.

Il primo nascerà in Via Patroni, e l’impresa aggiudicataria è la 'Gipa' Costruzioni srl di Barletta. Il secondo verrà costruito invece in Via Pinto, e l’impresa aggiudicataria è la 'Proseco' srl di Torremaggiore Lo scorso giovedì 19 febbraio scorso sono stati avviati i lavori per la realizzazione a Foggia di due nuovi Centri Comunali di Raccolta, finanziati con fondi del Pnrr. Il primo nascerà in Via Patroni, e l’impresa aggiudicataria è la Gi.Pa. Costruzioni srl di Barletta. L’ importo dei lavori è 270.319,49 euro, l’estensione dell'area è di 1.600 mq, di cui 364 area a verde (ed è prevista la realizzazione di un'area coperta di estensione pari a 160 mq). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Rifiuti ingombranti, i negozianti associati a Confcommercio potranno portarli nei centri comunali di raccoltaSnellire le procedure, contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e potenziare la raccolta differenziata.

Sciopero generale dei rifiuti, mercoledì 10 dicembre: a rischio raccolta e centri di raccoltaSciopero nel settore della raccolta dei rifiuti in tutta la regione per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, nell’ambito delle iniziative...

Ambiente, partiti i lavori per la realizzazione di due nuovi Centri Comunali di Raccolta a FoggiaLo scorso giovedì 19 febbraio scorso sono stati avviati i lavori per la realizzazione a Foggia di due nuovi Centri ... immediato.net

Appalto rifiuti al Comune di Foggia, va a processo il direttore generale di Amiu PugliaRinviati a giudizio funzionari e dipendenti comunali e direttore generale Amiu per l’affidamento all’Amiu Puglia spa (azienda partecipata dai Comuni di Bari e Foggia) del servizio rifiuti per 200 ... lagazzettadelmezzogiorno.it