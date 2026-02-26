Rientro in campo di Jayson Tatum | le ultime novità sui Boston Celtics

Jayson Tatum sembra pronto a tornare in campo con i Boston Celtics dopo un periodo di assenza. Negli ultimi allenamenti, sono stati osservati segnali che indicano un miglioramento nel suo stato di salute. I giocatori e lo staff stanno monitorando attentamente i progressi, con l’obiettivo di definire i tempi di ritorno ufficiale. La situazione si sta evolvendo giorno dopo giorno, senza ancora una data precisa.

la ripresa di jayson tatum in campo potrebbe essere imminente: i segnali raccolti dagli ultimi allenamenti indicano un progresso costante nel percorso di recupero dalla rottura del tendine d'achille. il quadro clinico resta monitorato con attenzione, mentre il giocatore si allena regolarmente in scrimmage a cinque contro cinque e valuta le sensazioni prima di qualsiasi reinserimento definitivo. gli allenamenti stanno includendo sessioni di scrimmage 5 contro 5 per verificare la resistenza, la gestione del carico e la risposta del corpo agli stimoli di partita. il fulcro della decisione rimane nelle sensazioni del giocatore e nella conferma di una pronta disponibilità al 100% per tornare sul parquet. Playoff NBA: le speranze dei Celtics con Jayson Tatum e Nikola Vucevic Nel contesto di mercato attuale, i Celtics valutano con attenzione un intervento mirato a rafforzare il frontcourt in chiave playoff. Nuove indiscrezioni di Shams Charania su Jayson Tatum. Il giocatore dei Celtics dopo aver iniziato gli scrimmage 5 vs 5 con gli allenatori dei Celtics, si è allenato con alcuni compagni di squadra (panchinari), alcuni two-way e alcuni ragazzi provenienti dalla