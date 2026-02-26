rider la procura di milano smonta anche il sistema deliveroo

Caporalato digitale Nuova indagine sul caporalato digitale, ora nel mirino anche Mc Donald’s e Esselunga. Fino a 4 euro lordi a consegna e redditi ben al di sotto della soglia di povertà La procura di Milano ha emanato ieri un decreto di controllo giudiziario nei confronti di Deliveroo Italy S.r.l., con l’ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di 3 mila rider a Milano e di 20 mila in Italia. Lavoratori che sono retribuiti con paghe da fame e trattati da schiavi. Il 73% dei rider ha percepito cifre inferiori a 1.245 euro lordi al mese, una soglia al di sotto della povertà. L’intervento della procura è arrivato dopo... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Controllo giudiziario d'urgenza per Deliveroo Italia Srl, il colosso delivery food è accusata di caporalato e sfruttamento lavorativo dei rider.

