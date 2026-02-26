Riconoscete l' ex stella Nba? A 70 anni Johnson schiaccia ancora così!
Un ex giocatore di basket noto per la sua carriera nella NBA si distingue ancora una volta per le sue capacità atletiche. A 70 anni, pubblica regolarmente video in cui esegue schiacciate che lasciano senza fiato, mostrando una vitalità sorprendente. La sua passione per il basket continua a essere evidente, anche dopo tanti anni dal ritiro.
Il classe 1956 Marques Johnson, leggenda dei Milwaukee Bucks, ogni anno nel giorno del suo compleanno posta un video in cui schiaccia. Che dire: a 70 anni ancora se la cava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Settantenne a chi? Marques Johnson schiaccia ancora così!Il classe 1956 Marques Johnson, leggenda dei Milwaukee Bucks, ogni anno nel giorno del suo compleanno posta un video in cui schiaccia.
Nesmith-show: decolla e poi schiaccia così! Highlights NBAL'ala degli Indiana Pacers dà spettacolo: guarda la compilation con le migliori azioni della notte Nba del 24 gennaio.